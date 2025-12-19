Война Тысяча триста девяносто пятый день. ЕС выделил Украине 90 миллиардов долларов из собственных средств. Макрон заявил, что надо вести переговоры с Путиным

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали долгосрочное финансирование Украины. Киев в 2026-2027 годах получит 90 миллиардов евро.

Этот беспроцентный займ оплатят сами европейцы — он будет обеспечен долговыми облигациями на уровне ЕС. Отдельно в нем оговаривается, что деньги Венгрии, Чехии и Словакии, которые выступают против финансовой помощи Украине, использоваться не будут.

Формальные гарантии этим трем странам о том, что их средства не будут использоваться, позволили снять их возражения по выделению денег Украине и одобрить 90-миллиардный займ единогласным решением всех 27 стран блока.

Кредит будет беспроцентным, и Украина сможет его не отдавать, если Россия не выплатит ей репарации после окончания войны.

Замороженные активы российского Центробанка пока использоваться не будут, но это не исключено в будущем, заявил после достижения соглашения канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как пишет Spiegel, таким решением Евросоюз фактически дает понять, что российские активы, формально в займе не фигурирующие, все равно заложены в качестве гарантии на перспективу. «Таким образом, США не могут использовать эти деньги как часть сомнительной сделки с Кремлем и шантажировать европейцев», — отмечает издание.

Россия

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — сказал Макрон.

По мнению президента Франции, европейцы должны найти пути для этого уже «в ближайшие недели».

Отношения РФ и Евросоюза на политическом уровне остаются замороженными с самого начала полномасштабной войны. В апреле 2022 года в Москву приезжал премьер-министр Австрии Карл Нехаммер, который пытался обсудить с Путиным прекращение боевых действий. Когда стало ясно, что война затягивается, диалог полностью прекратился. Ключевые лидеры стран ЕС неоднократно заявляли о невозможности диалога с Путиным как минимум до временного прекращения огня.

Впоследствии Москву несколько раз посещали премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо. В основном, обсуждались двусторонние отношения — и Словакия, и Венгрия продолжают закупать российские энергоносители. Высокопоставленные чиновники ЕС эти поездки резко критиковали.

Война в фотографиях. Киев

В Киеве, как и в подавляющем большинстве других крупных городов, действует комендантский час. В столице Украины он начинается в полночь и заканчивается в пять утра. Выйти на улицу можно, только чтобы добраться до укрытия в случае воздушной тревоги.

Власти города в начале декабря заявили, что в рождественскую и новогоднюю ночь (на 25 декабря и на 1 января соответственно) комендантский час отменен не будет.

Автомобиль едет по пустой улице за несколько минут до начала комендантского часа Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Евгения (Белозерское, Донецкая область → Кременчуг). Неделю назад мне прислали видео, как мужики вырубают свет в шахте, которая находится у нас в городе. Навсегда. Кто родом с угольных городов, знает, что шахта всегда работает, насосы качают воду, чтобы не залило. Если выключают свет, то это значит обесточивание — то есть по факту гибель шахты.

Наш город маленький, незаметный, это за Добропольем. Мало кто даже в Донецкой области знает, что такой есть, у нас там город на городе, все не запомнишь. Фронт был далеко, а сейчас стал так близко, что выключают шахту, и больше она никогда работать не будет, ее зальет. Мне очень страшно было смотреть это видео. Вчера еще люди ходили на работу, а сегодня больше не ходят. Напоминает, как год назад на другую шахту в Песчаном рабочие на смену не приехали, потому что их село взяли русские.

Я 11 лет там не живу, но вся шахтерская тема для меня очень чувствуется всегда, это привычка. Весь город этим жил. Меня так это приложило сильно, что я решила поделиться и написать.

Поделитесь вашими мыслями о войне

