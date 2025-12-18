Война Тысяча триста девяносто четвертый день. В Брюсселе начинается саммит ЕС. Там решат, получит Украина «репарационный кредит» или нет

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

В Брюсселе сегодня начинается двухдневный ежемесячный саммит ЕС, который премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал «самым важным саммитом с начала войны в Украине». На саммите должна быть окончательно определена судьба российских замороженных активов и их возможное использование в качестве помощи Киеву.

Еврокомиссия предлагает выдать Украине кредит под залог этих замороженных активов. В соответствии с этим планом, отдавать этот кредит Киев будет должен за счет репараций, которые Россия, по версии Еврокомиссии, должна будет выплатить после окончания войны. Москва платить репарации не намерена и неоднократно заявляла, что планы ЕС использовать ее суверенные активы незаконны.

На прошлой неделе страны ЕС договорились о бессрочной блокировке российских активов — ранее ее необходимо было продлевать каждые полгода в рамках санкций. Теперь, если война закончится и санкции будут отменены, ЕС все равно сможет не отдавать России деньги.

Саму необходимость выдачи «репарационного кредита» Еврокомиссия предложила считать «чрезвычайным экономическим обстоятельством», решение по которому принимается не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Это позволяет избежать практически неминуемого вето со стороны Венгрии или Словакии.

Против «репарационного кредита» выступает Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear находится подавляющая часть заблокированных российских активов. Для своего согласия Бельгия требует четких гарантий от других стран ЕС, что в случае судебных исков со стороны России отвечать будут все страны Евросоюза, а не только она одна. Обсуждение объема этих гарантий и станет ключевой темой саммита.

Помимо Бельгии, Венгрии и Словакии к выделению «репарационного кредита» скептически относятся Италия (третья экономика ЕС), Мальта и Болгария. На прошлой неделе они призвали более активно искать альтернативы — хотя и не говорили о том, что в итоге не поддержат идею. Также искать другие источники финансирования предложила Чехия.

Другой вариант финансирования Украины, который будет обсуждаться на саммите, — это предоставление Киеву кредита за счет общеевропейских облигаций. Обслуживание долга в таком случае будет осуществляться за счет будущих бюджетов стран ЕС.

Этот вариант правящие европейские политики считают крайне нежелательным, так как в таком случае расходы на Украину будут нести европейские налогоплательщики. Помимо этого, такая схема потребует согласия всех 27 стран ЕС. Венгрия уже обещала заблокировать ее.

Среди других обсуждаемых способов финансирования — самостоятельная помощь Украине отдельных стран Евросоюза. Помимо того, что это также будет за счет налогоплательщиков, этот вариант не считается предпочтительным, так как такие отдельные транши не позволят обеспечить долгосрочную финансовую стабильность для Киева.

Украина в случае отсутствия какого-либо решения на сегодняшнем саммите уже через несколько месяцев рискует столкнуться с серьезным дефицитом бюджета, что затруднит ее возможности вести войну. На саммит ЕС лично прилетел президент Владимир Зеленский.

Сторонники выделения «репарационного кредита» в Европе опасаются, что в случае быстрого завершения войны на условиях России она может в будущем начать военную агрессию против ЕС. «Сейчас перед нами простой выбор — либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «не покинет саммит» до тех пор, пока соглашение о финансировании Украины на ближайшие два года будет достигнуто.

Голосование квалифицированным большинством предполагает, что выдачу «репарационного кредита» должны поддержать 14 из 27 стран ЕС, в которых суммарно проживают две трети населения блока. Это значит, что даже если Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия выступят против, кредит все равно будет одобрен. Однако, как отмечают аналитики, столь явный раскол внутри ЕС может в долгосрочной перспективе оказать негативное влияние на всю концепцию Евросоюза и подорвать коллективное доверие к механизмам солидарности блока.

Война в фотографиях. Константиновка

Константиновка — город в Донецкой области. До войны он считался центром стекольной промышленности Украины, в нем жили почти 80 тысяч человек.

Сейчас Константиновка находится прямо на линии фронта, к середине декабря российские военные заняли небольшой участок на юго-востоке города. Под постоянными обстрелами в Константиновке остаются около пяти тысяч мирных жителей.

Захват Константиновки откроет российским военным дорогу на Дружковку и далее на Краматорск. Глава Минобороны РФ Сергей Белоусов называл Константиновку «ключом к последнему оплоту Украины на Донбассе».

Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / Scanpix / LETA

Алексей (Донецкая область). Этой войны я боялся с 1993 года, когда увидел, какие силы претендуют на власть в российском парламенте, который потом расстреливали танки Ельцина. Хотя имперская позиция России была очевидной еще в 1992 году, фактически сразу после части Молдовы российскими войсками. Поэтому для моей родной Донецкой области я всегда ощущал опасность со стороны России и вскоре после обретения независимости был сторонником вступления Украины в НАТО. В первую очередь в НАТО, а потом уже в ЕС. Дальнейшие события с «президентом Крыма» , события на лишь подтверждали эти опасения.

Мы потеряли родной дом в селе, квартиру в одном из городов Покровского района, участок в 6 гектаров земли. Но проблема не в имуществе. Я коренной житель Донецкой области (о да, «услышьте Донбасс!»), в моем селе мои предки поселились еще в XVIII веке. Здесь знаешь каждый курган, каждую степную балку. Здесь могилы предков, здесь все пропитано их жизнью, их памятью, здесь выросли мои дети и здесь пространство и время слилось воедино. Здесь связь времен между прошлым, настоящим и будущем до недавнего дня составляло одно целое. Теперь все прервалось… Потеря родного села — это непереносимая боль. Эту тоску по дому невозможно передать словами. Погибшие на войне друзья, их вдовы и дети-сироты, погибшие односельчане это еще одна отдельная боль. И еще одна боль — отобранное детство у моих детей.

Я родился в русскоязычной семье, ходил в русскоязычную школу и учился на 90% в русскоязычном университете. Но еще до всех событий 2014 года мы с женой решили, что для наших детей родным будет украинский. Это не насильственная украинизация, это восстановление исторической справедливости. Для моего отца тоже родным был украинский… пока он не пошел в школу.

Но несмотря на все тяготы войны, мне лично не нужен тот мир, который нам навязывают. Предметом переговоров должен быть всего один единственный вопрос — восстановление международного права. И больше ничего, так как решение этого вопроса автоматически решит все другие […].

