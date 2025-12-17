Война Тысяча триста девяносто третий день. Россия согласна обсуждать отправку европейских миротворцев в Украину

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Россия готова обсуждать размещение иностранных военных в Украине после прекращения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что позиция России по этому вопросу «хорошо известна, последовательна и понятна» и была сформулирована в том числе президентом Владимиром Путиным. «Но опять же, это предмет для обсуждения», — заявил Песков.

Путин в сентябре резко выступал против идеи ввода любых иностранных войск в Украину до окончания боевых действий, подчеркивая, что они будут «законными целями для поражения». При этом он прямо не отрицал согласия Москвы на ввод миротворческого контингента после войны, лишь отметив, что это «не имеет смысла», потому что Россия будет соблюдать мирные договоренности.

Президент США Дональд Трамп еще в феврале утверждал, что спросил у Путина, готов ли он на присутствие европейских миротворцев в Украине, и Путин ответил утвердительно.

Возможное размещение миротворцев после окончания войны обсуждается как одна из возможных гарантий безопасности Украины. В сентябре о готовности направить свои войска заявляли около десяти стран — предполагалось, что основную роль в наземной миссии будет играть Великобритания.

Размещение миротворческого контингента активно обсуждалось на переговорах в Берлине, которые проходили 14-15 декабря. По их итогам США, Украина и Европа заявляли о серьезном прогрессе в вопросе гарантий безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров заявил, что иностранный контингент может, например, обеспечивать безопасность демилитаризованной зоны — и при этом получить мандат «отвечать» на нарушения со стороны России. Комментируя возможный отказ России идти на такой вариант, Мерц заявил: «Путин много раз говорил „нет“, но в какой-то момент ему придется сказать „да“, когда речь зайдет о прекращении войны».

Война в фотографиях. Удар по Запорожью

Российские военные сегодня днем нанесли три удара по Запорожью и Запорожскому району корректируемыми авиабомбами, сообщила военная администрация региона. Одно из попаданий пришлось в многоэтажный жилой дом, также были повреждены объект инфраструктуры и учебное заведение.

По данным властей, пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. О погибших не сообщается.

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA Reuters / Scanpix / LETA

Darya Nazarova / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Антон (Ванкувер). Представьте себе, что вы не россиянин и не украинец, а приехали из далекой Ваканды. Что бы вы подумали о мирном плане? С точки зрения человека, не имеющего никаких эмоций по отношению к обеим странам, план звучит разумно: прекратить мясорубку пацанов, остановить падение обеих экономик, что-то отнять и что-то дать обеим сторонам. Как если два чужих ребенка подрались за конфетку, а вы их разнимаете: конфету отнять, обоим дать откусить чуть-чуть и обоих отправить марш домой. Оба ребенка будут рыдать, но ничего страшного. Трамп хочет заставить и Россию, и Украину пойти на неприемлемые уступки. Если обе стороны ненавидят этот план, значит, он справедлив.

Что удивительно, вопрос о том, кто начал войну (несомненно, Россия), не имеет особого значения при составлении мирного плана. Если ваш друг разбил машину по пьяни, и вы всей компанией застряли посреди леса зимней ночью, то сейчас не время выяснять, кто все это начал — нужно взяться за дело и начать вместе решать вопросы выживания.

Понимаю, что это звучит по-макиавеллиански, но если убрать эмоции, то план должен исходить только из преимуществ и слабостей каждой стороны, и того, что будет выгодно всем остальным сторонам, включая Европу и Америку. Так было всегда во всех войнах — хоть в двадцатом веке, хоть в нулевом.

О чем мы писали накануне

