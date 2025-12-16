Война Тысяча триста девяносто второй день. США предложили Украине «платиновые гарантии» безопасности. Соглашаться на них требуют прямо сейчас

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Вчера в Берлине завершились двухдневные переговоры о прекращении войны — с участием президента Украины Владимира Зеленского, представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также лидеров европейских стран.

Как рассказали журналистам американские чиновники, переговоры привели «к явному прогрессу» в вопросе гарантий безопасности. Как следует из их комментариев, это будут гарантии, предусматривающие в том числе прямой военный ответ США в случае нового нападения РФ на Украину. «Предоставление гарантий, подобных гарантиям пятой статьи НАТО, — это то, что, по мнению президента Трампа, он сможет заставить Россию принять», — сказал чиновник.

При этом, пишет Politico, США поставили Украине дедлайн — они требуют согласиться с предложениями в самое ближайшее время. «Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они будут обсуждаться прямо сейчас, если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение», — сказал один из американских чиновников. Издание также пишет, что Белый дом готов добиться утверждения гарантий Конгрессом США — в таком случае, они точно продолжат действовать и после ухода Трампа с поста президента.

The Telegraph также отмечает, что гарантии были предложены американцами в формате ультиматума — либо Украина соглашается с ними сейчас, либо их теряет. При этом источники издания в США назвали их «платиновым стандартом» и выразили мнение, что это предложение само по себе стало «крупнейшей победой для Украины и для Европы на сегодняшний день» в мирных переговорах.

Источник Axios сообщил, что украинцы и европейцы «были удивлены» готовностью США предложить такие гарантии — и полагают, что Россия согласится на такой формат. Примерно об этом же заявил в публичном комментарии премьер Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора европейских лидеров с Трампом, состоявшимся после переговоров. «Впервые я услышал из уст американских переговорщиков, и Уиткофф недвусмысленно заявил, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что ответ США будет военным», — заявил Туск.

В то же время один из анонимных собеседников Politico высказал противоположную позицию — по его словам, европейские дипломаты «не уверены, что гарантии безопасности будут работать без членства Украины в НАТО». «Пятая статья без членства лишь подтолкнет Россию к тому, чтобы проверить ее на прочность», — заявил он.

Переговоры между Украиной и США могут продолжиться в выходные. Вероятно, пишет Axios, это произойдет в Майами «с участием рабочих групп, военных, с изучением карт», заявил американский источник издания. Перед этим, сообщил Владимир Зеленский, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры в Москве.

Россия пока публично никак не реагировала на итоги переговоров в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Москве пока не видели никаких официальных текстов. «Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем», — сказал он.

Песков также отверг возможность прекращения огня на Рождество, которое в Украине отмечают 25 декабря, — эту идею накануне высказал Фридрих Мерц. «Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал представитель Кремля.

Квартира, поврежденная в результате атаки дрона. Запорожье, 16 декабря 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

Лина (Германия). От войны этой все устали. И все ждут решения по мирному договору. Как же печально слышать о новых жертвах, Казалось бы, один шаг до мира — а кто-то его опять не дождался, снова погибшие люди. Напавшая страна расправляет плечи, находит новые лазейки, новые контакты, все делает для продолжения войны. Санкции уже не особо ее беспокоят, мир ей не нужен, страна встала на военные рельсы и укрепляется на них.

Мирный план для кого сейчас важнее? Тому и придется уступить, рано или поздно. Вот только бы не стало слишком поздно. Украина долго, крепко и мужественно держалась. А дальше что? Как поступить сейчас мудро и правильно? Прекратить войну любым путем и иметь гарантии (только есть ли они — надежные?), либо продолжать и [потом] снова вернуться в эту точку, наверное, с новыми потерями?

Кто-то дома размышляет обо всем этом, а кто-то в это время гибнет на фронте, чей-то дом горит, чей-то ребенок ранен, чью-то собаку убило осколком…

