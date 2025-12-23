Война Тысяча триста девяносто девятый день. Массированная атака РФ на энергосистему Украины: три области почти полностью остались без света

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российские военные ночью произвели массированную атаку на территорию Украины, применив ракеты и дроны. В общей сложности под ударом оказалось более десятка регионов. По данным Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 635 беспилотников различных типов, 35 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К», а также три ракеты «Кинжал». По всей стране были зафиксированы 30 попаданий.

Главной целью атаки стала энергосистема. В Минэнерго Украины сообщили, что это девятая подобная крупная атака с начала 2025 года.

Премьер-министр Украина Юлия Свириденко сообщила, что больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях страны.

По данным Минэнерго, в результате атаки Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области оказались почти полностью обесточены. Частично без света остались потребители в Винницкой, Одесской, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. По всей стране, даже в тех регионах, которые не пострадали от атаки, были введены внеплановые отключения света.

Как следует из отчетов региональных властей, погибли не менее трех человек.

В Киеве в результате падения обломков дрона был поврежден пятиэтажный дом, пять человек получили ранения.

В Киевской области погибла женщина, еще три человека ранены.

В Житомирской области были повреждены жилые дома и магазин, погиб ребенок 2021 года рождения, еще пять человек пострадали.

В Хмельницкой области в городе Щепетовка произошла серия пожаров, погиб один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с атакой призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

Этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну.

Минобороны РФ подтвердило проведение массированной воздушной атаки. По версии ведомства, это был «удар высокоточным оружием», целями которого были предприятия ВПК и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.

С начала декабря это как минимум четвертая массированная атака армии РФ, целью которой является энергосистема Украины. 6 декабря под удар попали шесть регионов, 13 декабря — девять. 18 декабря были нанесены удары по пяти областям, в результате без света остались более 180 тысяч домов.

Война в фотографиях. Последствия российского удара

Киев Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Киев Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Одесская область State Emergency Service of Ukraine Киевская область State Emergency Service of Ukraine

Киев Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сеня (Москва). Когда-нибудь эта война все-таки закончится. Но наша прежняя жизнь никогда не вернется.

С начала войны мои отношения с большинством родственников ужасно испортились. Почти во всех я просто разочаровалась. Не знаю, как это возможно, что люди, которые с самого детства учили меня добру и злу, в итоге оказались не на той стороне. Они постоянно смотрят телевизор и верят всему, что им говорят. Я постоянно от них слышу фразы, что Россия без Путина не может.

Но самое страшное, что, наверное, из-за постоянного просмотра телека и этих старичков в пиджачках, они стали очень злыми. С ними невозможно нормально разговаривать, они ненавидят всех. И как жить с этим после? Наладятся ли когда-то наши отношения? Поймут ли они, что им просто промывали мозги и они были неправы?

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста девяносто восьмой день. Украина понимает, что так или иначе потеряет Донбасс, заявил вице-президент США

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста девяносто восьмой день. Украина понимает, что так или иначе потеряет Донбасс, заявил вице-президент США

«Медуза»