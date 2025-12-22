Война Тысяча триста девяносто восьмой день. Украина понимает, что так или иначе потеряет Донбасс, заявил вице-президент США

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинский диверсант сжег два российских истребителя на военном аэродроме под Липецком, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ведомство опубликовало видеоролик, который, как утверждается, снял диверсант. На видео снято, как он проникает на летное поле, после чего поджигает самолеты — предварительно посидев в кабине одного из них. Видео снято в темноте, поэтому независимо подтвердить, где проводилась съемка, невозможно.

По утверждению ГУР, планирование операции заняло две недели. Диверсанту, утверждает разведка, удалось покинуть аэродром. Выведенные из строя самолеты, сообщило ведомство, — это истребители Су-27 общей стоимостью до 100 миллионов долларов.

Минобороны РФ официально инцидент не комментировало и потерю самолетов не подтверждало, однако о нем написали некоторые крупные Z-каналы, особо обратив внимание на легкость, с которой удалось совершить диверсию.

«ГУР Украины очередной раз демонстрирует уровень охраны периметра отечественных авиабаз», — отметил «Военный осведомитель» (622 тысячи подписчиков). Канал Zаписки Vетерана (309 тысяч подписчиков) пишет, что подразделения охраны аэродромов ранее были преобразованы в пехотный полк ВКС и теперь «выполняют задачи по штурму Волчанска».

Мир

Украинские переговорщики неофициально признают, что Украина так или иначе потеряет контроль над Донецкой областью, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, украинская сторона рассматривает как серьезную проблему безопасности возможный контроль РФ над всей Донецкой областью. «Но в частном порядке они признают, что, в конечном итоге, вероятно, потеряют регион, — сказал вице-президент США. — Но, знаете, это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

Вэнс подтвердил, что вопрос принадлежности Донбасса является существенным препятствием на пути переговоров.

Вице-президент США выразил мнение, что переговорщикам удалось достичь существенного прогресса — в первую очередь в том, что теперь все вопросы открыто рассматриваются, и между сторонами «есть реальное понимание», что подлежит обсуждению, а что не подлежит.

В то же время Вэнс дал понять, что не уверен в успешном исходе переговоров. «Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем [добьемся мира], и есть большая вероятность, что мы этого не сделаем», — сказал вице-президент США.

В минувшие выходные переговоры продолжались в Майами, куда приехала российская делегация во главе с Кириллом Дмитриевым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам двухдневных консультаций назвал их «продуктивными и конструктивными». Подробности встречи неизвестны.

Война в фотографиях. Дружковка

Дружковка — город в Донецкой области, в котором до войны жили около 60 тысяч человек. Дружковка расположена примерно на полпути от Константиновки (в черте которой сейчас идут бои) до Краматорска. В последние месяцы город регулярно подвергается обстрелам российской артиллерии.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

В этом письме есть мат.

Анна (Хакасия). Как война повлияла на мою жизнь? С одной стороны — никак, а с другой — она разрушила всю жизнь. Я понимаю, что уже никогда не будет как раньше, мы скатываемся в какую-то сталинскую империю, где все с голыми задницами, зато с ощущением величия своей страны.

Мне противно жить, я чувствую вину за происходящее, стыдно быть русской, теперь я говорю, что я сибирячка — вот такая стремная отмазка. Я думаю, что украинцы нас никогда не простят, и как мы когда-то в детстве ненавидели всех немцев, потому что они фашисты, так и нас будут ненавидеть оптом, не спрашивая, за войну мы были или против. Русский — это позорное клеймо.

В нашей деревне были мобилизованные, были взятые с зоны, были добровольцы. Всего человек двадцать, может и больше. Из них всех в Украине сейчас находится один. Один сидит за отказ участвовать в СВО, один — (года два где-то скрывается), а остальные — . Жалко ли мне их? Не знаю. Вроде — люди… Но зачем? Зачем вам чужая земля, зачем вы поехали за шесть тысяч километров убивать людей? За деньги? За родину? Хз.

Как я отношусь к украинцам? Честно, я восхищаюсь их мужеством, я думаю, что они достойные потомки своих дедов, победивших нацизм. Их не сломать. И президент — настоящий мужик, который не сбежал, не бросил свой народ. Честно, я просто охуеваю, когда вижу, как он не боится выезжать на фронт, как он идет по Киеву. Мне «нравится», как люди, сидящие в Европе, размышляют, что Зеленскому надо пойти на условия Путина, капитулировать, проще говоря, и тогда война закончится. А вы не боитесь, что наш президент возомнит себя собирателем земель русских и борцом с неонацизмом? Аппетит приходит во время еды. Найдутся и казахонацисты, и недобитые бандеровцы, и просто нацисты где-нибудь в Германии — и их тоже надо всех демилитаризовать и денацифицировать. Как такая перспективка? Куда бежать будете?

Я думала, Трамп так придавит Путина, что тот пойдет на все условия, а в итоге вижу, как американский президент облизывает нашего. Дед деда всегда поймет. Грустно все это. Иногда хочется написать что-нибудь ободряющее украинцам, но понимаю, что я не имею права даже просто попросить прощения, ведь все убийства, бомбежки творятся и от моего имени. Мыслей много, слишком много. Хотя и прошло почти четыре года, но кажется, что 24 февраля никогда не закончится.

