Уиткофф отчитался о «продуктивных и конструктивных» встречах во Флориде с Украиной и Россией

Во Флориде 20–21 декабря прошел очередной раунд мирных переговоров США с представителями Украины и России, по итогам которых спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф опубликовал два практически идентичных заявления о «продуктивных и конструктивных» встречах.

После встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым Уиткофф написал, что украинская делегация провела «ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами». Еще одна отдельная «конструктивная» встреча, которая прошла в формате США-Украина, была посвящена рассмотрению четырех документов, добавил Уиткофф. Кроме мирного плана из 20 пунктов, также обсуждались, по его словам, многосторонняя система гарантий безопасности, американская система гарантий безопасности и план экономического развития и процветания Украины.

Умеров по итогам встречи опубликовал идентичное заявление.

Во Флориду для обсуждения мирного плана в эти же дни приезжал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Уиткофф отчитался, что тот «провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа». В обоих заявлениях Уиткоффа говорится, что и Украина, и Россия «по-прежнему полностью привержены достижению справедливого и устойчивого мира».

Сам Дмитриев о переговорах отчитался постом в соцсети X, в котором опубликовал свою фотографию на фоне заката и написал: «Спасибо, Майами. В следующий раз в Москве».

В состав американской делегации на переговорах с представителями Украины и России вошли, помимо Уиткоффа, зять президента США Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

