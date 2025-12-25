Над Россией сбили 141 дрон. В порту Темрюка загорелись резервуары с нефтепродуктами. Не менее девяти беспилотников летели на Москву

В порту города Темрюк в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников загорелись два резервуара с нефтепродуктами, сообщили в оперштабе региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров.

Кроме того, в результате атаки были повреждены здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района Краснодарского края. Пострадавших нет, добавили в оперштабе.

В ночь на 25 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник, заявили в Минобороны России. Больше всего дронов (62) было уничтожено над Брянской областью. Беспилотники также атаковали другие приграничные регионы, а кроме того — Тульскую, Калужскую, Московскую, Волгоградскую, Воронежскую области, республику Адыгея и Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 24 декабря на подлете к столице было уничтожено не менее девяти беспилотников. О пострадавших и последствиях атак неизвестно.