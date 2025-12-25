Замглавы района Дагестана погиб при обстреле гуманитарного конвоя в приграничье

Гуманитарный конвой из Дагестана попал под обстрел на территориях, граничащих с Украиной, погибли три человека, включая замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиева, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Еще двое погибших — представители общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Кроме того, пострадал сопровождающий гуманитарного конвоя, он доставлен в больницу с ранениями, добавил Меликов.

По его словам, груз был отправлен из Шамильского района. Гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути остановился на ремонт. Другим была ГАЗель, которую сопровождала легковая машина — они попали под обстрел с применением беспилотников.

Меликов в своем сообщении называет конвой гуманитарным, однако грузовики, по его словам, везли помощь военнослужащим — в том числе продукты, инструменты для инженерных работ и письма детей на фронт.