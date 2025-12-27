«С Трампом безопасных вариантов не существует». Европейские чиновники считают, что исход встречи президентов США и Украины непредсказуем

Европейские чиновники ожидают, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, намеченная на 28 декабря, будет продуктивной, но, по их мнению, исход любой встречи с Трампом непредсказуем. Об этом представители Европы заявили телеканалу CNN 27 декабря.

«С Трампом безопасных вариантов не существует», — сказал один из чиновников НАТО.

Американские официальные лица заявили CNN, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных переговоров между США и Украиной.

Американские и европейские чиновники сообщили, что во встрече не будут участвовать европейские лидеры. Однако за день до встречи, 27 декабря, пройдет телефонная конференция с участием Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы.

Встреча Трампа и Зеленского пройдет во Флориде 28 декабря, она начнется в 23:00 по московскому времени. Зеленский сообщил ранее Axios, что намерен обсудить рамки завершения российско-украинской войны. Президент Украины говорил, что хочет договориться о более выгодных условиях по территориям Донбасса, которые требует Россия.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал Politico, что ожидает «хорошую» встречу с Зеленским. Он предупредил, что у президента Украины «ничего не будет, пока я это не одобрю». Трамп также сообщил, что намерен в ближайшее время поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

