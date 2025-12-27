Путин: заинтересованность России в выводе ВСУ из Донбасса «сводится к нулю»

Наступление России в Донбассе идет такими темпами, что сводит к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с этих территорий, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов российских войск.

В ходе совещания он в очередной раз обвинил Киев в развязывании полномасштабной войны. По его словам, РФ «пытается ее закончить». «Мы пытаемся ее закончить и с самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий [Донбасса], и никаких действий боевых не будет», — процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Он отметил, что на Западе тоже появились «умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта». Но власти Украины, по его словам, «не спешат решать этот конфликт мирными средствами».

«Судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий, фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — пригрозил Путин.

В ходе совещания начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска захватили город Мирноград (Дмитров) в Донецкой области, а также город Гуляйполе и поселок Степногорск Запорожской области.

Начиная с октября Кремль уже шесть раз сообщал о подобных визитах Владимира Путина на командные пункты Объединенной группировки войск, отмечает Faridaily. В ходе таких визитов президент проводит совещания, на которых ему докладывают об успехах ВС РФ. «Столько подобных совещаний не было с начала войны», — отмечает издание.

Нынешнее совещание прошло накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры пройдут 28 декабря во Флориде, на них будет обсуждаться план завершения российско-украинской войны.

