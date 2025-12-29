Лавров утверждает, что украинские беспилотники атаковали резиденцию Путина на Валдае (подтверждений этому нет). Россия изменит свою позицию на переговорах, заявил глава МИД РФ

Украинские беспилотники в ночь на 29 декабря предприняли атаку на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, уничтожен 91 беспилотник. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало. Лавров не привел доказательств, что ВСУ пытались атаковать резиденцию.

Глава МИД РФ заявил, что Москва нанесет ответные удары, а также пересмотрит свою переговорную позицию.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены», — цитирует «Интерфакс» слова Лаврова.

Новость дополняется