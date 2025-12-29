Зеленский заявил, что российская армия готовит удары по правительственным зданиям в Киеве

Владимир Зеленский назвал очередной ложью заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке украинских беспилотников по резиденции Владимира Путина на Валдае.

По словам президента Украины, таким образом Россия готовит почву для нанесения удара по правительственным зданиям Украины в Киеве.

«Очередная ложь РФ. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом и понятно, что для россиян, если у нас с Америкой нет скандала — а у нас есть прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят заканчивать эту войну, способны закончить ее только через давление на них. Ну, и искали — я уверен — в этом искали причины», — сказал Зеленский.

Как утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров, в ночь на 29 декабря в Новгородской области был сбит 91 украинский беспилотник, который пытался атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае. Доказательств атаки ВСУ Лавров не привел. По словам министра, Москва нанесет ответные удары, а также «пересмотрит свою переговорную позицию».