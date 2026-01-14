Bloomberg: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Москву для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продолжить обсуждение соглашения о прекращении российско-украинской войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, встреча может состояться в январе, но эти планы могут измениться, в том числе из-за событий в Иране. Один из источников отметил, что остается неясным, насколько Путин заинтересован в новой встрече с американскими переговорщиками.

Представитель Белого дома заявил, что на данный момент встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным не запланирована. В Кремле на запрос о комментарии не ответили.

Bloomberg пишет, что Кушнер и Уиткофф планируют представить Путину последнюю версию проекта мирного плана.

Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву для встречи с Путиным в начале декабря 2025 года. Президент России назвал встречу необходимой и полезной, отметив, что в американских предложениях о прекращении российско-украинской войны были пункты, с которыми Москва не согласна.

В начале января в Париже проходил саммит, на котором Украина и ее европейские союзники при участии США обсуждали детали гарантий безопасности, которые Запад готов предоставить Киеву после войны. Украинская делегация провела переговоры с США, на которых обсуждались судьба Запорожской АЭС и вопрос будущей принадлежности Донбасса. По информации Le Monde, спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев 7 января находился в Париже, где в это время проходил саммит. Axios писал, что Дмитриев встретился с Кушнером и Уиткоффом.