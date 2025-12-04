Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером полезной и необходимой. И заявил, что Россия не хочет обратно в «Большую восьмерку»

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером была необходимой и полезной. Об этом он заявил в интервью India Today, фрагменты из которого публикует сам телеканал и цитируют российские госагентства.

По словам Путина, встреча с американской делегацией продолжалась пять часов из-за того, что сторонам пришлось обсудить каждый пункт предложений по прекращению войны России с Украиной.

Он отметил, что в американских предложениях были пункты, с которыми Россия не согласна. «Где-то говорили о том, что, да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

«Добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, — это непростая задача», — приводит его слова РИА Новости.

На вопрос журналисток телеканала, хочет ли России вернуться в «Большую восьмерку» (G8), Путин ответил: «Нет».

Российский президент отметил, что «когда-то так случилось», что он сам практически перестал ездить на встречи G8. «Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя . Что там большого-то?», — сказал Путин, добавив, что это «по-прежнему важная площадка: они работают, что-то обсуждают, принимают решения».

Интервью India Today Путин дал в Кремле в преддверии своего визита в Индию, который начнется 4 декабря. Само интервью выйдет в 21:00 по времени Индии (+ 2,5 часа от Москвы).

В мирном плане США по прекращению войны в Украине, который публиковали СМИ, содержался пункт, в котором говорилось, что в случае подписания документа России будет предложено вернуться в G8.

