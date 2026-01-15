В Киеве после российских ударов сотни многоэтажек остаются без тепла и света Мэр Виталий Кличко говорит, что такого еще не было за все четыре года большой войны. На улице мороз

Andrew Kravchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар по Киеву, после которого ситуация с теплом, светом и водоснабжением в городе резко ухудшилась. В тот же день мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что без тепла осталась почти половина многоквартирных домов — около шести тысяч — и призвал тех киевлян, у кого есть такая возможность, уехать из города.

Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

Andrew Kravchenko / Global Images Ukraine via Getty Images)

На этой же неделе в Киев пришли сильные холода. Из-за обледенения и непогоды возникли дополнительные сложности у специалистов, занимающихся восстановлением и ремонтом. В украинской энергетической компании ДТЭК ситуацию со светом назвали «сложнейшей за всю зиму».

Спустя пять дней, 14 января, Кличко заявил, что ситуация в Киеве по-прежнему «очень сложная». «Подобного масштаба — впервые за четыре года полномасштабной войны», — написал он. На тот момент в городе, по словам мэра, без отопления оставались около 400 многоэтажных домов. Ситуацию с теплоснабжением на правом берегу Киева мэр оценил как более стабильную, на левом — как более сложную.

Ukrinform / NurPhoto / Getty Images

Dan Bashakov / AP / Scanpix / LETA Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Thomas Peter / AP / Scanpix / LETA

По словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, более сложной ситуации с энергетикой в Киеве не было за всю войну. «Никогда в мире не было атак в —15°C на город, в котором есть центральное отопление, и оно было разрушено», — сказал он.

Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский 14 января провел совещание, на котором объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, а правительство подготовит пересмотр правил комендантского часа на время холодов. «У людей должен быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме», — добавил президент Украины.

Вместе с этим Зеленский отметил, что Киев, «к сожалению, сделал гораздо меньше», чем остальные регионы, для подготовки к сложной ситуации в энергетике. Кличко ответил, что такие заявления президента «нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов», которые работают круглосуточно, чтобы вернуть людям свет и тепло.

