Евросоюз с февраля снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель

Евросоюз с 1 февраля снижает потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. Соответствующее решение о предельной цене на нефть из РФ принято 14 января, следует из публикации в официальном Журнале Евросоюза.

Евросоюз и страны «Большой семерки» ввели ограничение цен на российскую нефть в ответ на войну РФ против Украины. Предполагалось, что потолок цены позволит сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти, не спровоцировав при этом кризис на рынке энергоносителей.

Первоначально потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель. В сентябре 2025 года он был снижен до 47,6 доллара.

Россия законодательно запрещает поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. В середине декабря 2025 года действие запрета было продлено президентским указом до 30 июня 2026 года.

Евросоюз планирует полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2027 года. Пока же основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия.

В декабре 2025 года, приводит «Коммерсант» данные Agrus, средняя цена российской нефти была 35,6 за баррель.

