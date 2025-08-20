Иран создал теневую инфраструктуру для торговли нефтью с Китаем в обход санкций. Теперь ею пользуется и Россия Главное из расследования Financial Times

Танкеры в Сингапурском проливе Tim Wimborne / Reuters / Scanpix / LETA

Британская газета Financial Times совместно с американской некоммерческой расследовательской организацией C4ADS обнаружила китайский теневой танкерный флот. В расследовании говорится, что флот был создан не позднее 2019 года силами иранских юристов и бухгалтеров и возит в Китай нефть из подсанкционных стран: из Ирана, Венесуэлы, а с осени 2022 года — также из России.

Издание предполагает, что флот контролируется неким китайским бенефициаром. Кем именно — неизвестно: он скрыт сетью китайских подставных компаний, офшорных компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах, а также швейцарских финансовых и юридических посредников.

Флот состоит более чем из 30 судов. Некоторые из них совершили лишь по одному рейсу, другие эксплуатируются постоянно. Стоимость флота превышает миллиард долларов, а общая стоимость перевезенной им нефти — 9,6 миллиарда долларов. Половина нефти происходила из Ирана, около четверти — из России, около 20% — из Венесуэлы. Почти вся она в конце концов оказалась в Китае.

Некоторые суда и номиналы (подставные компании и их руководители) подверглись так называемым вторичным санкциям со стороны США — за торговлю нефтью в обход американских санкций против Ирана, Венесуэлы и России. США и прежде не покупали российскую нефть, так что их основной инструмент воздействия на Россию — именно вторичные санкции: те, кто хочет вести бизнес с американцами и производить расчеты в долларах, должны соблюдать санкции в отношении России.

Официальный Пекин заявляет, что не признает американские санкции и считает их односторонними и незаконными. Министерство иностранных дел Китая подтвердило эту позицию в комментарии FT. Журналисты попытались связаться с людьми, которые числились владельцами китайских компаний, номинально владеющих танкерами, — и обнаружили, что указанных адресов либо вовсе не существует, либо они принадлежат явным подставным лицам.

Важнейший вывод расследования FT состоит в том, что Иран экспортирует не только нефть, но и способы обхода санкций — и Россия оказалась в числе первых «покупателей». У нее есть собственный теневой флот — в общей сложности больше тысячи судов. Эти суда регулярно задерживают и включают в санкционные списки. По оценкам на первую половину 2024 года, около 45% российского нефтяного экспорта вывозилось при помощи теневого флота.

НАТО следит за «теневым флотом» России в Балтийском море Как проходит патрулирование и в чем суть новой операции альянса — в репортаже «Медузы» с борта французского корабля

