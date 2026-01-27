FT: США связали гарантии безопасности для Украины с территориальными уступками со стороны Киева

Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от того, согласится ли Киев на мирное соглашение, подразумевающее передачу Донбасса России, пишет Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

В случае, если Украина согласится на вывод своих войск с территории Донбасса, Вашингтон, по словам двух собеседников FT, также предварительно готов предоставить Украине больше оружия для укрепления ВСУ в мирное время.

Украинские и европейские чиновники назвали позицию США попыткой давления на Киев. По словам высокопоставленного украинского чиновника, США «останавливаются каждый раз, когда дело доходит до подписания гарантий безопасности» — и все менее ясно, возьмет ли Белый дом на себя обязательства.

В то же время источник, знакомый с позицией США, настаивает, что Вашингтон «не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки». По его словам, США заявили, что гарантии безопасности зависят от согласия обеих сторон на мирный договор, но его содержание — «дело России и Украины».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала информацию о требованиях США к Украине «абсолютной ложью». По ее словам, единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы «свести обе стороны вместе для заключения соглашения». «Прискорбно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам анонимно лгать, чтобы сорвать мирный процесс, который находится в отличной стадии после исторической трехсторонней встречи в эти выходные в Абу-Даби», — добавила она.

23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры США, Украины и России, в которых представители Белого дома играли роль посредников между украинской и российской делегациями. По данным источников Axios, на переговорах обсуждались все спорные вопросы, включая Донбасс, и они прошли в очень хорошей рабочей атмосфере — «в какой-то момент все выглядели почти как друзья». Зеленский на следующий день во время своего визита в Вильнюс, отвечая на вопросы о переговорах, сказал, что позиция Украины по территориям не изменилась, а на компромисс должны быть готовы все стороны. Он добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы на 100%, и теперь Киев ждет даты и места подписания. Следующий раунд трехсторонних переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля.

