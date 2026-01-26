«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Послевоенный «план процветания» Украины вызвал беспокойство в Евросоюзе из-за того, что его реализация напрямую увязана со скорейшим вступлением Украины в ЕС, пишет Politico со ссылкой на источники.

«План процветания» является частью большого плана США по мирному урегулированию. Эта его часть определяет послевоенное восстановление Украины. Документ предусматривает привлечение 800 миллиардов долларов инвестиций в экономику страны в течение следующих 10 лет. Предполагалось, что «план процветания» будет согласован лидерами США, Украины и Европы на форуме в Давосе, однако подписание документа было отложено. Financial Times писала, что причиной стали разногласия между США и Евросоюзом из-за Гренландии.

При этом, как пишет Politico, один из разделов плана фактически связывает его реализацию с ускоренным вступлением Украины в ЕС — и это обстоятельство не встретило понимания в некоторых европейских странах. Их лидеры ознакомились с планом в прошлый четверг перед саммитом в Брюсселе. «После саммита особого обсуждения не было, но ряд лидеров выразили обеспокоенность по поводу части, касающейся вступления в ЕС», — заявил источник издания. По его данным, многие лидеры опасаются, что прямая увязка послевоенного восстановления Украины с вступлением в сообщество создадут «непредвиденные осложнения для союза».

По информации другого собеседника Politico, основные возражения исходили только от двух человек (их имена в публикации не названы), подчеркнувших, что увязка послевоенного восстановления Украины с ее ускоренным вступлением в ЕС ранее «никогда не обсуждалась» на высоком уровне. Один из этих лидеров подтвердил «давнее и принципиальное несогласие» с расширением сообщества.

Президент Сербии Александр Вучич вчера вечером публично заявил, что проект мирного соглашения предусматривает вступление Украины в ЕС уже через год.

«Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной, является то, что выполнять его будет обязана значительная часть международного сообщества. Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года — это фактически уже завтра», — сказал в воскресенье президент Сербии, которая сама на протяжении многих лет остается в статусе кандидата на вступление в ЕС.

Вучич предположил, что «вопреки регламентам и всем другим правилам» скорейшее вступление в Евросоюз будет обеспечено «силовым путем», так как, по его мнению, с этим не согласятся Венгрия, Словакия, Чехия и Польша.

Вступление Украины в ЕС в 2027 году фигурировало еще в первой, ноябрьской версии мирного плана, разработанного США. Уже тогда европейские чиновники и дипломаты непублично называли такую дату «совершенно нереалистичной». Для полного соответствия критериям членства, по оценке Еврокомиссии, Украине потребуется до десяти лет реформ. До сих пор Киев не завершил ни одного из 36 этапов, формально необходимых для вступления.

При этом в середине января газета Financial Times писала, что Европейская комиссия обсуждает введение двухступенчатой модели вступления в ЕС: в ее рамках Украина сможет быстро присоединиться к ЕС, однако на первом этапе членство будет лишь формальным, без полноценного права голоса на саммитах лидеров и полного доступа к общему рынку.

Этот вариант тоже вызывал недовольство многих членов ЕС: они опасались, что такой прецедент подорвет базовые принципы сообщества, не предусматривающие деление стран-членов на категории, а также ухудшит отношения с другими кандидатами, которые в своих реформах продвинулись дальше, чем Украина.

Война в фотографиях. Украинцы без тепла и света

Жительница Киева зажигает свечи в ванной, чтобы не дать трубам отопления замерзнуть Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Комнатный термометр показывает температуру в три градуса Цельсия Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA Жительница Киева поднимается на десятый этаж с фонариком из-за неработающего лифта Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Палатка в квартире в харьковском доме, пострадавшем от российского обстрела Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA Житель Киева кипятит воду на переносной газовой конфорке Anna Voitenko / Reuters / Scanpix / LETA

Киевский диджей, живущий в доме, оставшемся без электричества, устраивает музыкальную вечеринку для соседей на уличной спортплощадке Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Максим (Кривой Рог). Выживание, по-другому это не назвать. Вроде и держатся все, но как-то еле-еле. Генераторы, зарядные станции, инверторы… Это на земле. А сверху — бесконечные тревоги, шахеды и ракеты и попытки их сбить. И я сижу в своем холодном темном доме. Жду, когда дадут электричество, чтобы помыть посуду и зарядить зарядную станцию. Если до этого момента в мой дом не прилетит дрон.

И тут снова в голову приходит ненавистная мысль. Сейчас, именно в этот момент, когда я прячусь, как крыса, в темноте и холоде от дронов, где-то на другом конце света в условной Новой Зеландии обычный мужик выходит после работы и идет кататься по океану на серфе. Он покатается и пойдет домой спать. А я сижу в этом апокалипсисе и думаю: какого черта меня угораздило родиться и жить в этой стране и в этот период времени, и почему я — это не тот мужик на серфе.

