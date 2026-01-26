Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока воздерживаются от оценок состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних консультаций Россия-США-Украина.

«Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня», — сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он подчеркнул, что «сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно». Однако, отметил Песков, «впереди предстоит еще серьезная работа».

Продолжение переговоров запланировано «на следующей неделе», сообщил пресс-секретарь президента РФ, но не стал называть точную дату.

Переговоры в Абу-Даби проходили 23-24 января в закрытом режиме. По итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби украинские чиновники назвали их «позитивными», а Владимир Зеленский — «конструктивными», добавив, что на встрече обсуждались параметры окончания войны.