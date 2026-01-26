В Славянске-на-Кубани украинские дроны атаковали НПЗ

Украинские дроны атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона.

Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, произошли возгорания. Пострадал один человек — его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни, уточнили в оперштабе.

Также обломки дронов повредили семь частных домов, пострадавших нет.

По данным украинских телеграм-каналов, в Славянске-на-Кубани был атакован нефтеперерабатывающий завод — вероятно, речь идет о «Славянск-Эко».

Минобороны России сообщило, что в течение ночи над Краснодарским краем были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника. Еще четыре дрона силы ПВО сбили над Азовским морем и по одному — над Брянской и Калужской областями. О пострадавших не сообщается.

