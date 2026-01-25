«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

В Абу-Даби прошли переговоры Украины, России и США. В Киеве и Вашингтоне их назвали «конструктивными». Москва пока не высказалась

В Абу-Даби 24 января завершились двухдневные переговоры делегаций США, Украины и России. Украинская сторона — в частности, президент страны Владимир Зеленский — назвала прошедшую встречу «конструктивной». По словам Зеленского, на трехсторонних переговорах обсуждались «возможные параметры окончания войны». Он отдельно отметил, что есть «осознание необходимости американского мониторинга» этого процесса.

Со стороны США переговоры оценил присутствовавший на них спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который назвал их «очень конструктивными». Он же подтвердил, что стороны достигли договоренности о продолжении диалога на следующей неделе в Абу-Даби. По данным источников изданий Axios и Politico, новая встреча пройдет в воскресенье, 1 февраля.

Российская сторона официальных заявлений по итогам переговоров не делала, но, как пишет ТАСС со ссылкой на источник, «нельзя сказать, что трехсторонняя встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть». 25 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в интервью корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, что «очень важно имплементировать» ту «формулу решения территориальных вопросов», которая была выработана в Анкоридже на встрече Трампа и Путина в августе 2025 года. «Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», — добавил Песков.

Axios пишет, что на переговорах обсуждались все спорные вопросы: Донбасс, управление Запорожской АЭС и необходимые шаги по деэскалации с обеих сторон. По словам украинских чиновников, американские посредники проводили совместные встречи с делегациями России и Украины, а также были прямые встречи россиян и украинцев без присутствия американцев в комнате. «Обсуждалось все. Никто не был отстранен от дискуссии ни с одной стороны», — говорит собеседник издания. В конце второго дня переговоров три команды совместно обедали. «В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — сказал американский источник Axios.

По словам одного из собеседников Axios, стороны «очень близки к встрече Путина и Зеленского». Он добавил, что если на следующих трехсторонних переговорах будет достигнут больший прогресс, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве. «Мы считаем, что такие встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого уже недалеко», — сказал он.

По данным Politico, значительная часть переговоров была сосредоточена на экономике, а также на вопросе контроля над Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. Соглашение не было достигнуто, но Москва продвигает идею о том, чтобы Украина и Россия делили электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, говорят источники Politico.

Собеседник издания также отмечает, что одним из обсуждаемых вопросов остаются гарантии безопасности для Украины — и, по его словам, наиболее важными будет их американская часть. Комментируя обязательства европейских союзников Киева, которые готовы разместить войска в Украине после окончания войны, американский чиновник заявил: «Усилия „коалиции желающих“ — это мило. У них пара вертолетов, пара отрядов войск и пара гарантий тут и там, но если вы поговорите с украинцами, то на самом деле важны именно американские гарантии безопасности».

На следующий день после переговоров Владимир Зеленский (которому сегодня исполняется 48 лет) отправился в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Каролем Навроцким и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Эта встреча стала частью мероприятий, приуроченных к годовщине восстания 1863–1864 годов и посвященных памяти белорусского национального героя Кастуся Калиновского.

Белгород подвергся «самому массированному» удару, заявил губернатор. Пострадавших нет. Повреждены объекты энергетики, но масштаб неясен

В ночь на 25 января Белгород подвергся удару, который губернатор области Вячеслав Гладков назвал «самым массированным». По его словам, город предположительно был обстрелян ракетами HIMARS. Позже он уточнил, что по городу было выпущено 24 боеприпаса.

По предварительным данным, пострадавших во время обстрела нет, но есть повреждения объектов энергетики, заявил Гладков. Кроме того, в результате обстрела загорелась хозпостройка, а из-за падения обломков было возгорание в одном из дворов города. По данным телеграм-канала «Пепел», обломки сбитых ракет горели в одном из дворов на улице Губкина.

Позже Гладков отчитался, что объехал все места прилетов, везде проводятся восстановительные работы, но более полную информацию он дать не может, потому что это «вооружит врага». Отметив работу российского ПВО, он добавил: «Огромный ущерб мог бы быть нанесен [энергетике], но он не допущен». Минобороны России в своей сводке за 25 января утверждает, что силы ПВО в течение суток сбили 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Других подробностей ведомство не приводит.

Местный телеграм-канал «Пепел» утверждает, что одной из целей ракетного удара стала Белгородская ТЭЦ. После этого в некоторых районах Белгорода и Строителя (город под Белгородом — прим. «Медузы») пропало отопление, однако масштаб повреждений из-за удара неясен. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что после обстрела остановились насосы, которые обеспечивали теплом несколько домов на Харьковской горе.

Киев продолжает восстанавливать теплоснабжение после очередной российской атаки, но без тепла остаются еще более 1600 домов

В Киеве после российской атаки в ночь на 24 января — прямо во время трехсторонних переговоров о мире в Абу-Даби — остаются без тепла 1676 многоэтажек из первоначально поврежденных шести тысяч, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. По его словам, за ночь коммунальщики и энергетики возобновили подачу теплоносителя более чем в 1600 домов и продолжают работать.

Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Россия запустила по Украине более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов. «Главные мишени, куда бьет Россия сейчас — наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома», — написал Зеленский, добавив, что Украина продолжает работать с Америкой и Европой, чтобы обеспечить противовоздушную оборону страны.

Жители Киева едят и пьют во дворе дома, 24 января 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Люди греются у костра на спортивной площадке в одном из районов Киева, оставшемся без электричества после российских ударов, 24 января 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Люди в одном из районов Киева готовят еду на воздухе во время отключения электричества, 24 января 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Дети танцуют на вечеринке, устроенной на спортплощадке в одном из районов Киева во время отключения электричества, 24 января 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Вечеринка, устроенная жителями, чтобы согреться во время холодов и отключения света в Киеве, 24 января 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Елена (Краматорск → Белая Церковь). Мы собрались и уехали в 2022 году сразу после удара по вокзалу, переехали к родителям мужа, они нас приютили. Муж погиб в 2023 году где-то возле Угледара, тело нам выдали и дали похоронить только в начале 2025-го. Его отец умер за три месяца до этого, скорая к нему не успела, на весь город работало две бригады фельдшеров, у них нет людей вообще. Итого я потеряла: родной город, родной дом, мужа, тестя и надежду на то, что когда-нибудь будет нормально.

Я всей душой сопротивляюсь мысли о том, что надо что-то отдать русским, но в глубине понимаю: пора уже отрезать и забыть, жить дальше. Я хочу растить детей не для того, чтобы их мобилизовали, когда они вырастут, и не для того, чтобы они от меня уехали в Польшу или Чехию, потому что там их не мобилизуют. Мои последние годы, когда еще были силы и энергия, пришлись на этот кошмар, и они полностью потеряны. Я устала. Я готова принять буквально что угодно, чтобы только это закончили. Мне надоело.

