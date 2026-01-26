Во Франции арестовали капитана танкера «Гринч», задержанного по подозрению в принадлежности к российскому «теневому флоту». Он гражданин Индии

Капитана нефтяного танкера «Гринч» (Grinch), задержанного четыре дня назад военно-морскими силами Франции, 24 января поместили под стражу, пишут Le Monde и BFMTV со ссылкой на прокуратуру Марселя.

Имя капитана не называется, но прокуратура уточняет, что это 58-летний гражданин Индии. Сам танкер подозревают в принадлежности к российскому «теневому флоту». Его экипаж, также состоящий из граждан Индии, остается на борту, добавили в прокуратуре Марселя.

В отношении танкера начато предварительное расследование. Целью следственных действий в прокуратуре называют проверку подлинности флага, под которым шло судно, и документов, «необходимых для навигации». По данным военного источника BFMTV, танкер «Гринч» шел под фальшивым флагом Коморских островов.

После задержания судно было отконвоировано в залив Фос-сюр-Мер. Оно стоит в окружении корабля национальных ВМС и двух катеров жандармерии рядом с нефтяным терминалом порта Марсель-Фос.

Танкер «Гринч» был задержан 22 января в Средиземном море. О его задержании сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Это произошло во время Всемирного экономического форума в Давосе, на котором в это же время президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны следовать примеру США в борьбе с танкерами «теневого флота» России, которые перевозят подсанкционную нефть, и задерживать эти суда.

