Франция задержала в Средиземном море танкер «теневого флота» России

Военно-морские силы Франции утром 22 января задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России, сообщил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

Из слов французского лидера следует, что речь идет о танкере так называемого теневого флота РФ. Его задержали в нейтральных водах.

«Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», — рассказал Макрон. По его словам, операцию провели в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Макрон не уточнил название задержанного танкера и под каким флагом он шел. Позже французские власти уточнили, что задержан танкер «Гринч» (Grinch), вышедший из Мурманска. Судно ходит под флагом Коморских островов.

Франция не будет терпеть нарушения, отметил президент. Власти страны начали расследование. «Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное применение санкций. Деятельность „теневого флота“ способствует финансированию агрессивной войны против Украины», — добавил Макрон.

Заявление Макрона о задержании танкера совпало с выступлением президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе. В своей речи украинский лидер критиковал Европу за бездействие в отношении РФ, в том числе за то, что ЕС не перехватывает российские суда, в отличие от США.

Танкерами «теневого флота» РФ называют суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Такие танкеры регулярно задерживают в европейских странах. Кроме того, Украина с конца ноября 2025 года атакует эти суда в Черном и Средиземном морях.

После украинских атак президент РФ Владимир Путин грозил новыми ударами, в том числе по судам союзников Киева. Он также говорил, что может «отрезать Украину от моря». Задержания судов власти России называли «пиратством». На этом фоне на танкерах заметили вооруженную охрану.

Читайте также

Путин называет задержания странами ЕС танкеров российского «теневого флота» пиратством. А есть ли и правда основания для проверки таких судов? 12 карточек