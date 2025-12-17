На танкерах «теневого флота» России заметили вооруженную охрану

Шведские военные заметили вооруженных людей в военной форме на танкерах, которые они считают частью «теневого флота» России, сообщает SVT, ссылаясь на начальника оперативного отдела Военно-морских сил Швеции Марко Петковича.

В последнее время, рассказал шведский военный, Россия усилила военное присутствие в Балтийском море, а военно-морской флот РФ «в некоторой степени действует в поддержку теневого флота». Источники SVT среди военных также утверждают, что российские корабли заметили в том числе в зонах рядом с судоходными путями.

Петкович рассказал, что не видит в происходящем «непосредственной опасности». Поводов для беспокойства, по его словам, нет. Шведские военные считают, что вооруженные люди на танкерах — сотрудники частных охранных компаний.

Летом 2025 года военизированную охрану заметили на борту судна «теневого флота» в проливе Эресунн между Данией и Швецией, сообщало датское издание Danwatch в начале декабря. В документах два охранника были обозначены как «дополнительный экипаж». Как выяснили журналисты, один из них — бывший командир подразделения спецназа таможенной службы в Калининграде.

С конца ноября Украина атаковала в Черном море три танкера так называемого теневого флота России — это суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Кроме того, танкеры «теневого флота» регулярно задерживают в европейских странах.

После украинских атак президент РФ Владимир Путин грозил новыми ударами, в том числе по судам союзников Киева. Он также говорил, что может «отрезать Украину от моря». Задержания судов власти России называли «пиратством».

Почему проверяют такие суда

Путин называет задержания странами ЕС танкеров российского «теневого флота» пиратством. А есть ли и правда основания для проверки таких судов? 12 карточек