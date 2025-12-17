На танкерах «теневого флота» России заметили вооруженную охрану
Шведские военные заметили вооруженных людей в военной форме на танкерах, которые они считают частью «теневого флота» России, сообщает SVT, ссылаясь на начальника оперативного отдела Военно-морских сил Швеции Марко Петковича.
В последнее время, рассказал шведский военный, Россия усилила военное присутствие в Балтийском море, а военно-морской флот РФ «в некоторой степени действует в поддержку теневого флота». Источники SVT среди военных также утверждают, что российские корабли заметили в том числе в зонах рядом с судоходными путями.
Петкович рассказал, что не видит в происходящем «непосредственной опасности». Поводов для беспокойства, по его словам, нет. Шведские военные считают, что вооруженные люди на танкерах — сотрудники частных охранных компаний.
Летом 2025 года военизированную охрану заметили на борту судна «теневого флота» в проливе Эресунн между Данией и Швецией, сообщало датское издание Danwatch в начале декабря. В документах два охранника были обозначены как «дополнительный экипаж». Как выяснили журналисты, один из них — бывший командир подразделения спецназа таможенной службы в Калининграде.
С конца ноября Украина атаковала в Черном море три танкера так называемого теневого флота России — это суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Кроме того, танкеры «теневого флота» регулярно задерживают в европейских странах.
После украинских атак президент РФ Владимир Путин грозил новыми ударами, в том числе по судам союзников Киева. Он также говорил, что может «отрезать Украину от моря». Задержания судов власти России называли «пиратством».