Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа в 2027 году. Словакия и Венгрия голосовали против

Министры стран-членов Евросоюза в понедельник, 26 января, согласовали план отказа от импорта российского газа, сообщает Reuters.

Предполагается, что ЕС остановит импорт российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года, а трубопроводного газа к 30 сентября 2027 года. Соглашение предусматривает, что срок вступления в силу запрета на импорт газа по трубопроводам может быть продлен, но не более, чем до 1 ноября 2027 года.

План был составлен таким образом, что не требовал единогласного одобрения всеми странами ЕС, пишет Reuters. Против него проголосовали представители Венгрии и Словакии. Венгрия уже пообещала оспорить план в Европейском суде.

Страны ЕС пытаются диверсифицировать поставки энергоносителей последние несколько лет. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз значительно сократил закупки российской нефти и планирует полностью отказаться от них в 2027 году.

Ряд стран ЕС, в первую очередь Венгрия и Словакия, до сих пор закупают российский газ и в значительной степени зависят от российских энергоносителей.

