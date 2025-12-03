Евросоюз согласовал дату полного отказа от российского газа

Совет ЕС и Европарламент согласовали регламент поэтапного отказа от импорта российского природного газа.

Предполагается, сообщается в распространенном Советом ЕС пресс-релизе, что полный запрет на долгосрочные контракты на поставки российского газа в ЕС по трубопроводам вступит в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Для поставок сжиженного природного газа (СПГ) ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Для краткосрочных контрактов, заключенных до июня 2025 года, предусмотрен переходный период. С 25 апреля 2026 года под запрет попадут поставки российского СПГ, а с 17 июня 2026 года — трубопроводного газа.

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его полный запрет в ЕС является важным шагом в этом направлении» — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард.

Для соблюдения ограничений ЕС введет систему предварительного получения разрешений на импорт, заявки надо будет подавать не позднее, чем за месяц.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы как для юридических, так и для физических лиц.

Страны-члены ЕС также будут обязаны предоставить национальные планы диверсификации поставок энергоносителей из России.

Еврокомиссия, сообщается в пресс-релизе, намерена выступить с законодательной инициативой о полном запрете поставок нефти из РФ не позднее конца 2027 года.

Страны ЕС пытаются диверсифицировать поставки энергоносителей последние несколько лет. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз значительно сократил закупки российской нефти. Однако ряд стран ЕС, в первую очередь Венгрия и Словакия, до сих пор закупают российский газ.

