В Днепропетровской области под удар дрона ВС РФ попал автобус. Погибли 15 человек

Служебный автобус одного из предприятий попал под удар беспилотника России в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщил глава региональной администрации Александр Ганжа 1 февраля.

Поврежден автобус, перевозивший шахтеров после смены, сообщили в энергетической компании ДТЭК. Взрыв произошел рядом с автобусом.

По данным компании и Госслужбы по ЧС, погибли 15 шахтеров, ранения получили семь человек. В Генпрокуратуре Украины заявили, что по состоянию на 18:00 известно, что погибли 12 человек, ранения получили 17 человек.