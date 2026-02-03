FT: Украина согласовала с США и Европой военный ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны России

Украина договорилась с западными партнерами, что на систематические нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня последует скоординированный военный ответ со стороны Европы и США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, соответствующий план обсуждался украинскими, европейскими и американскими чиновниками в декабре и январе.

Согласно договоренностям, нарушение прекращения огня со стороны России повлечет за собой ответные действия в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии. Если боевые действия продолжатся, то вступит в силу вторая фаза плана, которая предполагает использование сил «коалиции желающих», в которую входят, в числе прочих, страны Евросоюза, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Если нарушение режима прекращения огня перерастет в более масштабную атаку, то через 72 часа последует скоординированный военный ответ со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских военных.

FT отмечает, что критически важным будет мониторинг соблюдения режима прекращения огня. США предложили предоставить высокотехнологические средства наблюдения вдоль 1400-километров линии фронта, говорится в публикации.

В начале января в Париже прошла встреча стран-участниц «коалиции желающих», Украины и представителей США. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что стороны согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о планах разместить «многонациональные силы» на территории Украины после завершения войны. Предполагается, что эти войска будут действовать как силы, обеспечивающие гарантии безопасности и способность Украины вернуться к миру и стабильности.

