Союзники Украины согласовали декларацию о гарантиях безопасности. Париж, Лондон и Киев подписали соглашение о размещении войск в Украине после завершения войны

В Париже завершилась встреча между лидерами стран-участниц «коалиции желающих», Украины и представителями США. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что стороны согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, передает Sky News.

«Сегодня мы добились значительного прогресса, что отражено в Парижской декларации, предоставляющей надежные гарантии прочного мира. В этом заявлении коалиции желающих впервые признается оперативное сближение между 35 странами, входящими в коалицию решительных, Украиной и США. Мы говорим о надежных гарантиях безопасности», — заявил Макрон.

По его словам, в декларации изложены «компоненты гарантий безопасности». Они включают в себя:

Создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США при содействии нескольких стран;

Украинские вооруженные силы должны быть подготовлены и обеспечены всеми ресурсами для того, чтобы сдержать любую новую агрессию.

Продолжение работы над созданием «многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения безопасности после прекращения огня»;

Союзники Украины юридически обязуются поддерживать Украину «в случае нового нападения России».

Кроме того, Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о планах разместить «многонациональные силы» на территории Украины после завершения войны. Из документа следует, что эти войска будут действовать как силы, обеспечивающие гарантии безопасности и способность Украины вернуться к миру и стабильности.

«Это важнейшая часть нашего непоколебимого обязательства поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это создает правовую основу, в рамках которой британские, французские и партнерские войска могли бы действовать на территории Украины, обеспечивая безопасность украинского воздушного и морского пространства и укрепляя вооруженные силы Украины в будущем», — заявил Стармер (цитата по BBC News).

Зеленский назвал декларацию о гарантиях безопасности «очень конкретным» соглашением. По его словам, Украина уже располагает достаточной информацией и знает, какие страны будут участвовать в соглашении, включая то, какой вклад каждая из них внесет.

Он также добавил, что был достигнут прогресс в обсуждениях с американской делегацией в Париже по вопросу мониторинга режима прекращения огня.

