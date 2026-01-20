Белгородской губернатор объявил о проверке «вражеских каналов», среди которых «Типичный Белгород» и «Пепел». Он обвинил их в попытках спровоцировать панику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что правоохранительные органы займутся проверкой телеграм-каналов, которые, по его словам распространяли ложную информацию о ситуации в регионе после масштабного отключения электричества в начала января.

По словам Гладкова, власти региона приняли решение не распространять информацию, связанную с украинским ударом по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы противник не мог воспользоваться такими сведениями для повторных атак.

Этим «периодом временного затишья», заявил он, воспользовались «вражеские каналы», для массированного вброса фейков и недостоверной информации с целью посеять панику среди населения.

«Рад, что противнику и врагам этого не удалось сделать, хотя попытки были массированные, организованные, скоординированные, начиная от информации о горящих генераторах и заканчивая тем, что руководство региона вместе с руководством муниципалитетов якобы покинуло территорию Белгородской области», — объявил Гладков.

Глава Белгородской области опубликовал список «вражеских каналов» из 12 пунктов. В нем, в частности, фигурируют «Главные новости | Белгород», «Белгородский Осведомитель», «Типичный Белгород», «Аполитика» и «Пепел».

В конце 2025 года министр общественных коммуникаций Белгородской области Оксана Тарантова заявила представителям местных СМИ, что если они продолжат писать об отключениях интернета, то в регионе «отрубят все». Она пообещала, что «согласованная со всеми линия» по поводу отключений интернета будет изложена в одном из сюжетов ГТРК «Белгород». Журналистам, по мнению Тарантовой, нужно «следовать той логике, которую даст ГТРК.

В результате украинского удара по объектам энергетической инфраструктуры Белгородской области, нанесенного в ночь на 9 января, в регионе, как сообщали власти, без электроэнергии и тепла оказались более полумиллиона жителей. «Пепел» тогда сообщал, например, об ограничении работы десятков промышленных предприятий из-за нехватки электричества.