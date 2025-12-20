Белгородским журналистам пригрозили, что в их области «отрубят все», если они продолжат писать про проблемы с интернетом

Министр общественных коммуникаций Белгородской области Оксана Тарантова заявила представителям местных СМИ, что если они продолжат писать об отключениях интернета, то в регионе «отрубят все». Сообщение Тарантовой появилось в закрытом чате с главредами и владельцами белгородских СМИ. Его скриншот опубликовало местное издание «Пепел».

Тарантова обратилась к журналистам после того, как 19 декабря во время прямой линии Владимира Путина корреспондент ГТРК «Белгород» Анна Рудченко пожаловалась президенту РФ, что из-за отключений мобильного интернета местные жители не могут отслеживать воздушную угрозу или дистанционно учиться. Кроме того, люди с диабетом лишаются возможности отслеживать уровень глюкозы в крови с помощью датчиков через мобильное приложение. Путин ей ответил, что отключения связаны с опасностью ударов дронов.

Представитель правительства Белгородской области заявила журналистам, что им нельзя рассказывать об отключениях и «обсуждать этот запрет дальше этого чата».

«Нам нельзя поднимать тему в ваших материалах об отключениях интернета — это грозит нам тем, что наше отличие от других регионов заметят и отрубят все. То есть: расшаривание темы ограничений интернета = риск остаться без него совсем. Вот прям чтобы вы понимали. Могла бы сказать больше — сказала. Прошу доверять», — написала Тарантова.

Министр добавила, что «согласованная со всеми линия» будет изложена в одном из новых сюжетов ГТРК «Белгород». Тарантова попросила журналистов в своих материалах «следовать той логике, которую даст ГТРК».

