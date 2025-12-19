Кремль официально объявил дату проведения прямой линии 4 ноября. В этот же день открылся и прием вопросов к Путину.

К утру 19 декабря (прием вопросов ведется непосредственно до конца трансляции), отчитался штаб Народного фронта, принимающий вопросы, поступило более 2,5 миллиона обращений.

В 2025 году обращения впервые принимали через чат-бот в мессенджере Max, который активно продвигают российские власти. ТАСС сообщает, что такой способ отправить вопрос Путину стал вторым по популярности после звонка в колл-центр. По данным агентства, через Max поступило более 460 тысяч обращений.

Как еще продвигают Max