Прямая линия Путина. Уже 22-й раз. Мы снова ее смотрим — а вы снова про нее читаете (держитесь!)

Прямой эфир

Что: «Итоги года с Владимиром Путиным»

Где: В Гостином дворе в Москве. Трансляция в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» и других российских СМИ.

Когда: Начало в 12:00 по Москве

Путин рассказывает, что «российские войска наступают по всем направлениям, противник — отходит».

«Украинский режим почти 10 лет строил уркрепрайон» в Славянске и Константиновке, Краматорске.

Путин, отвечая на вопрос, вновь вспоминает «госпереворот» в Украине 2014 года, минские соглашение, признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса, начало войны, переговоры в Стамбуле 2022 года — и обвиняет Украину в отказе от решения конфликта мирными средствами. Однако Путин добавил, что Кремль получает «сигналы» от Киева о готовности вести диалог.

Первый вопрос: «Война или мир? Каким путем Россия достигнет целей СВО»?

Владимир Путин заходит в зал под аплодисменты.

Песков напоминает правила, призывая задавать короткие вопросы и перевести телефоны в беззвучный режим.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал появление Путина «через несколько минут» — обычно он опаздывает к началу.

Путин пока не появился, но вопросы же задают. Ведущие в частности выясняют, что же хочет спросить «журналист, Герой России Евгений Поддубный». Выслушав его ответ, ведущие советуют «тянуть руку», чтобы задать тот же вопрос, но уже президенту.

Основные ведущие трансляции Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Кремль официально объявил дату проведения прямой линии 4 ноября. В этот же день открылся и прием вопросов к Путину.

К утру 19 декабря (прием вопросов ведется непосредственно до конца трансляции), отчитался штаб Народного фронта, принимающий вопросы, поступило более 2,5 миллиона обращений.

В 2025 году обращения впервые принимали через чат-бот в мессенджере Max, который активно продвигают российские власти. ТАСС сообщает, что такой способ отправить вопрос Путину стал вторым по популярности после звонка в колл-центр. По данным агентства, через Max поступило более 460 тысяч обращений.

Последние несколько лет Путин отвечает на вопросы около четырех часов. Ориентируемся на это время и в этот раз.

В 2022 году, когда Россия начала большую войну с Украиной, Путин не стал проводить ни прямую линию, ни большую пресс-конференцию.

В 2023 году «Итоги года» вернулись.

С 2001 года это 22-я прямая линия с Путиным.

В полдень по московскому времени в Гостином дворе начнут «Итоги года с Владимиром Путиным». Это объединенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ. В последние годы Путин общается с журналистами и жителями страны именно в таком формате. Ранее большая пресс-конференция и прямая линия проводились в разное время.