Суд в Москве приговорил французского политолога Лорана Винатье к трем годам колонии по делу о сборе военных сведений без регистрации «иноагентом»

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил гражданина Франции, политолога и эксперта швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье к трем годам колонии по делу о сборе военных данных без регистрации «иностранного агента» (часть 3 статьи 330.1 УК РФ), сообщает «Медиазона».

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет не регистрировался в Минюсте РФ как «иноагент», а также осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Как уточняет «Медиазона», Винатье обвинили в том, что он встречался с тремя россиянами и собирал сведения «о мобилизации, боевой подготовке войск», а также политической обстановке, которые могут быть использованы против безопасности России.

Защита просила назначить Винатье штраф, гособвинение — три года и три месяца лишения свободы.

О задержании Винатье стало известно 6 июня. На следующий день он признал вину. Он заявил, что у него была «прекрасная беседа со следователем». По просьбе гражданина Франции дело рассматривалось в особом порядке, то есть без представления доказательств.

В прениях политолог заявил, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, 18-летняя дочь и пожилые родители.

«Не боюсь сказать, что я влюбился в Россию. Это подтверждается моей личной жизнью, моя жена — русская, мои друзья русские. Я жил русской жизнью и до сих пор, даже последние четыре месяца живу русской атмосферой. Я прошу учесть жизнь моей семьи. Все, что я прошу, ваша честь, это справедливое и снисходительное решение», — сказал он.

Он попросил прощения у России из-за того, что «не соблюдал закон», а также извинился перед судьей и своей семьей.

Президент Франции Эммануэль Макрон называл обвинения в отношении Винатье частью кампании «дезинформации» Москвы, которая ведется на фоне военных действий в Украине, и подчеркнул, что француз «получит все формы консульской защиты, которые необходимы в таком случае».