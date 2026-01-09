Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света и отопления после удара ВСУ

Вечером 8 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть «серьезные повреждения на объекте инфраструктуры», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже он уточнил, что удар пришелся по инженерной инфраструктуре. Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что удар был нанесен по подстанции «Сторожева» и ТЭЦ «Луч».

Осторожно, на видео есть мат.

По данным на утро, без электроэнергии и тепла остаются 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях Белгородской области. Гладков уточнил, что отопления нет в 1920 многоквартирных домах. Почти 200 тысяч человек остались без воды и водоотведения.

«Все аварийные бригады находятся на своих местах. <…> Идет подключение резервных мощностей, которые мы с вами устанавливали последние несколько месяцев. Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить — сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления. Ситуация крайне непростая. Но надеюсь, что мы сможем ее пройти», — заявил Гладков.