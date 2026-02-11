«Впервые об этом слышу». Зеленский прокомментировал сообщения о том, что он собирается объявить о выборах 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию Financial Times о том, что он планирует объявить о президентских выборах и референдуме в четвертую годовщину войны с Россией.

«О намерении объявить 24-го [февраля 2026 года] первый раз слышу. Первый раз услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас. Во-вторых, я много раз говорил о выборах, мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности», — сказал Зеленский журналистам.

По его словам, тему выборов поднимают союзники Украины, но не сама украинская сторона. Зеленский отметил, что страна готова к голосованию, но ключевым препятствием остается ситуация с безопасностью. «Это очень просто сделать: сделайте ceasefire (прекращение огня) — будут выборы», — добавил он.

«Наша делегация знает мою позицию, она четкая, они ее донесли. Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, я уже поговорил, должно быть понимание прекращения огня для этого, потому что референдум по структуре — это как выборы, то есть», — ответил Зеленский на вопрос о том, обсуждала ли украинская делегация с американской 15 мая как день для выборов и референдума.

Лидер Украины также отметил, что Вашингтон не угрожает Киеву отказом от гарантий безопасности и не связывают их с вопросом выборов. Об этом также в своей статье сообщала Financial Times.

Законы Украины запрещают проводить в стране выборы, в том числе президентские, во время военного положения. На фоне войны в Украине не проводили выборы в Верховную раду, которые планировались в 2023-м, и выборы президента, которые намечались на 2024 год.

Президент США Дональд Трамп на фоне мирных переговоров публично говорил, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский отвечал, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность.

Лидер Украины также предлагал установить режим прекращения огня на время президентских выборов в стране. Владимир Путин говорил, что Россия «готова подумать» над тем, чтобы не бомбить Украину в день выборов.

