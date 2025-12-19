Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность в случае проведения выборов в Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территорий страны в день голосования. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Вопрос о выборах в Украине задала представительница движения «Другая Украина» , которого называли «кумом Путина». Среди прочего она спросила, как можно провести выборы или референдум о признании оккупированных территорий без «легитимизации преступного режима Зеленского» и признает ли Путин результаты такого голосования.

Для выборов в Украине не нужно отдельно обеспечивать безопасность и прекращать огонь, поскольку Россия уже проводила не одни выборы без перемирия во время войны, считает президент РФ. Он утверждает, что без выборов власть в Украине не может стать легитимной, и если бы Киев хотел провести выборы в нынешних условиях, то сделал бы это.

«Тем не менее, мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территорий в день голосования», — сказал Путин. Однако, по его мнению, в этом случае украинцы, проживающие в России, тоже должны получить возможность проголосовать.

Законодательство Украины запрещает проводить в стране выборы, в том числе президентские, во время военного положения. На фоне войны в Украине не проводили выборы в Верховную раду, которые планировались в 2023 году, и выборы президента, которые намечались на 2024 год. На этом фоне российские власти и пропаганда распространяют тезис о том, что действующая власть в Украине нелегитимна.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico 9 декабря, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский в тот же день сообщил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность. Лидер Украины также предлагал установить режим прекращения огня на время президентских выборов в стране.