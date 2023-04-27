Журналисты выяснили, кто присоединился к «Другой Украине» Виктора Медведчука. Это обвиняемые в госизмене и комментаторы закрытых телеканалов

Виктор Медведчук — бывший украинский политик, обвиненный в госизмене и переданный России в рамках обмена пленными, — в феврале объявил в российских СМИ о создании «политического движения» «Другая Украина».

Журналисты «Схем» (проект «Радио Свобода») выяснили, кто присоединился к «Другой Украине». Среди новых соратников Медведчука политические комментаторы из уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи.

Все эти люди покинули Украину, некоторые из них уже после начала полномасштабного вторжения российских войск. Так, по данным «Схем», политтехнолог Андрей Мишин, много лет работавший с Медведчуком, покинул Украину в январе 2023 года, границу он смог пересечь несмотря на действующие во время военного положения ограничения. Журналист Денис Жарких, в отношении которого проводил проверку генпрокурор Украины, также сумел в сентябре 2022 года беспрепятственно уехать из страны во время военного положения.

Среди соратников Медведчука есть обвиняемые в Украине в особо тяжких преступлениях. Например, журналиста Владимира Скачко с 2019 года разыскивает СБУ по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а политический комментатор Юрий Дудкин с 2021 года является фигурантом дела о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

«Схемы» также обращают внимание на то, что бывшие депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак, Илья Кива и Олег Волошин, находящиеся в России, публично о присоединении к новому проекту Медведчука не объявляли.

«Другая Украина», отмечают «Схемы», не зарегистрирована ни как партия, ни как бренд. По всей видимости, делают вывод журналисты, «Другая Украина» — виртуальный проект, участники которого используют социальные сети для распространения информации, которую ретранслируют подконтрольные Кремлю медиа.

Виктор Медведчук был самым известным пророссийским политиком в Украине. Его называли «кумом Путина»: он рассказывал, что президент РФ является крестным отцом его дочери. В 2021 году власти Украины обвинили политика в госизмене и отправили под домашний арест. После начала войны он сбежал из-под ареста, в апреле его задержали, а в сентябре передали России в рамках обмена пленными. В январе 2023 года Медведчука лишили гражданства Украины.

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