«Обсуждать эти детали очень нехорошо». Зеленский ответил Залужному, который рассказал о конфликте между ними

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны Валерия Залужного, посла в Великобритании и бывшего главкома ВСУ, было «очень нехорошо» раскрывать подробности внутреннего конфликта, который произошел между ними в 2022 году.

«Наверное, у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович — тоже очень нехорошо. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если будет говорить об этом», — сказал Зеленский в интервью AFP.

Залужный рассказал о разногласиях с Зеленским в интервью Associated Press. По словам бывшего главкома, конфликт достиг критической точки осенью 2022 года, когда десятки сотрудников Службы безопасности Украины пришли с обыском в его кабинет.

Зеленский отметил, что не общался с Залужным после публикации его интервью. По словам президента Украины, сейчас «надо фокусироваться на других вещах», а не на выборах.

Потому что, а кто сказал, что я пойду точно на выборы? Никто же не сказал, что я пойду, и никто не сказал, что я не пойду. Потому что идет война. Вот такая история. И мы должны ее достойно закончить. Там же люди точно среагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и кто что делал. На мой взгляд, это весь ответ.

В интервью AFP Зеленский сказал, что не знает, может ли Залужный стать хорошим президентом Украины. «Президентом может быть любой человек, который готов не только идти на выборы, но еще и быть президентом», — добавил Зеленский.

Валерия Залужного неоднократно называли главным конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов в Украине. Согласно результатам одного из последних опросов, за Залужного готовы проголосовать 23% респондентов, за Зеленского — 20%.

Сам бывший главком ВСУ, выступая в качестве посла Украины в Chatham House в Лондоне, заявил, что сейчас, во время войны, он не думает о карьере политика.

