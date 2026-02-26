«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Лидеры стран Евросоюза ищут способы, как пойти на уступки премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы он прекратил блокировать выделение новой финансовой помощи, необходимой Украине, и принятие нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в Брюсселе ищут возможность обеспечить Орбану какую-либо «победу», которую он мог бы предъявить избирателям в Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. Опросы показывают, что партия Орбана «Фидес» может проиграть выборы, а он может потерять пост премьера, который занимает с 2010 года.

Венгрия — одна из двух стран Европы (наряду со Словакией), которая до сих пор получает российский газ по трубопроводу. Орбан на протяжении многих лет публично отстаивает позицию, что это необходимо для энергетической безопасности Венгрии — и конфликтует с Евросоюзом, где считают, что все страны ЕС должны отказаться от российских углеводородов. В ноябре он заявил, что его правительство подаст в суд на Евросоюз из-за принятого на уровне сообщества решения полностью прекратить покупку российского газа после 2027 года.

Газ, который получают Венгрия и Словакия, поступает из России по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. С 27 января транзит был прерван — как утверждала украинская сторона, это произошло из-за удара российских дронов по одному из объектов трубопровода в Львовской области. Власти Венгрии и Словакии, в свою очередь, возложили ответственность за это на Украину, обвинив ее во «враждебных действиях».

Несколько дней назад Орбан заявил, что заблокирует уже согласованный 20-й пакет антироссийских санкций, который планировалось принять к четвертой годовщине начала большой войны. «Мы не будем бездействовать, пока нефтепровод „Дружба“ будет закрыт. Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры до возобновления поставок», — сказал премьер Венгрии.

В итоге пакет не был принят, и эту неожиданную эскалацию Politico называет «одним из худших внутренних кризисов в ЕС за последние годы». Тогда же из-за позиции Венгрии не было одобрено выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на оборонные нужды, который ранее уже был согласован в Еврокомиссии.

Сегодня Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором потребовал немедленно открыть «Дружбу». В письме он заявил, что Зеленский при поддержке Брюсселя пытается «втянуть Венгрию в войну» и хочет «привести к власти в Венгрии проукраинское правительство».

Ранее политики в Брюсселе неоднократно, в том числе публично, предлагали временно лишить Венгрию права голоса в ЕС — это предусмотрено одной из статей Договора о Европейском союзе в случае, если одно из государств-членов систематически нарушает принципы демократии и верховенства закона.

Однако сейчас, пишет Politico, этот вариант не рассматривается, так как юридические процедуры потребуют слишком много времени, а пакет помощи Украине необходимо одобрить в кратчайшие сроки, так как уже к апрелю у Киева могут закончиться деньги. Поэтому, по данным издания, в Брюсселе намерены искать «политическое решение» и публично пойти навстречу Орбану.

«Он получит свой чертов трубопровод, — сказал Politico один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров. — История с „Дружбой“ совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании».

Алла (Дальневосточный федеральный округ). Каждый день я ощущаю себя заложницей в своей же родной стране, которую вообще-то очень люблю (не отождествлять с властями этой страны, этих людей я в большинстве презираю). Уже за три моих значительных жизненных позиции, включая антивоенную, можно получить штраф или даже срок. Уехать пока не могу, поэтому я выбрала тихий протест. Аккуратно стараться переубедить провластных людей вокруг или хотя бы предоставить им доступ к альтернативным источникам информации. Также протест уличным искусством. Протест тем, что стараюсь не позволить упырям загнать себя в безнадегу и бедность, несмотря на несколько хронических заболеваний.

Можно подумать, что в шести часовых поясах от Москвы война кажется слишком далекой, и отчасти это правда. Но когда тебя и твою приятельницу с ее ребенком чуть не убил пьяный свошник, когда на фронт повторно забирают жениха другой приятельницы, едва тот оправился от ранений, когда у каждого друга и подруги тоже находится история о том, как им (чуть не) навредили «герои», а у кого не находится — те уехали из страны, и с ними больше не погулять, не попить чаю, не заняться совместным творчеством, она приближается. Страшно даже представить, каково это, когда ко всему этому добавляются еще и обстрелы.

Я не думаю, что реальные боевые действия докатятся когда-либо до моего города (нас скорее китайцы или японцы достанут, ха-ха), но процесс морального истощения все еще присутствует. Хочется не проиграть, выстоять, передать потомкам нетерпимость к войне, которую мне в первую очередь прививала моя же — российская — школа. Видимо, мое поколение уже не будет жить в прогрессивной, развитой, спокойной России. Но, может, все-таки хотя бы наши дети?

