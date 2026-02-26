РБК и The Bell: власти России собираются заблокировать Telegram в начале апреля. Мессенджер будет работать только на фронте

Российские власти планируют окончательно заблокировать мессенджер Telegram в начале апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Двое собеседников издания, близких к Кремлю, назвали это решение окончательным. «Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», — говорится в статье.

В середине февраля министр цифрового развития Максут Шадаев говорил, что пока власти не планируют ограничивать работу Telegram на фронте. Военные РФ используют мессенджер для координации действий. При этом Шадаев также отмечал, что со временем, как он надеется, военнослужащие перейдут на другие платформы.

К апрелю Telegram будет работать только на фронте, заявил источник РБК, близкий к Кремлю. Ранее о блокировке мессенджера к этой дате сообщал близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

Роскомнадзор не подтвердил, но и не опроверг сообщения о скорой блокировке телеграма. «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в ведомстве, комментируя сообщение РБК о том, что мессенджер заблокируют в первых числах апреля. Похожим образом в РКН комментировали сообщение Baza.

Два источника The Bell на телеком-рынке подтвердили, что в Кремле принято решение о полной блокировке Telegram с начала апреля. «За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая — с 1 апреля будет полная блокировка», — сказал один из них. Другой рассказал, что операторы получили письмо с требованием не противодействовать блокировкам. Такая просьба рассылалась перед началом замедления YouTube.

Как власти будут официально объяснять блокировку мессенджера, неизвестно.

Работу Telegram в России ограничивают с лета 2025 года — тогда власти заблокировали звонки в мессенджере. В начале февраля власти усилили «замедление» телеграма, заявив, что таким образом добиваются «исполнения российского законодательства и обеспечения защиты граждан».

Новые ограничения против мессенджера вызвали волну критики в провоенных телеграм-каналах и среди депутатов Госдумы. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Telegram остается единственной нормальной связью для военных РФ, участвующих в войне против Украины.

В Кремле говорили, что не могут себе представить, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram. В ФСБ предупреждали, что использовать мессенджер на фронте опасно — такие данные, утверждает ведомство, могут перехватить украинские спецслужбы.

24 февраля провластные издания «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали статьи на основе «материалов ФСБ» о том, что российские власти ведут расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова в рамках дела о содействии терроризму. Дуров в ответ заявил, что это попытка властей придумать очередной предлог для блокировки мессенджера.