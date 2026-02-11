В Кремле считают, что ограничение работы мессенджера Telegram не скажется на российских военных на фронте и не затруднит их координацию в зоне боевых действий.

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно, но в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав журналистов с этим вопросом в Минобороны.

Говоря в целом об ограничительных мерах против Telegram, представитель Кремля вновь повторился, что мессенджер должен соблюдать российское законодательство.

«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакция не следует, то, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же в соответствии с нашим законодательством. Здесь можно выразить только сожаление, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять», — сказал Песков.

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

С 9 февраля пользователи из России начали активно жаловаться на сбои в работе Telegram. На следующий день РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера. Позже в РКН заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Новые ограничения против мессенджера вызвали волну критики в провоенных телеграм-каналах.