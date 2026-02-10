РБК: Роскомнадзор начинает «замедлять» телеграм

Власти решили начать «замедление» мессенджера Telegram в России, пишет РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах.

По словам собеседников издания, Роскомнадзор собирается частично ограничить работу мессенджера 10 февраля. Один из источников заявил, что «меры по замедлению» уже принимаются.

Роскомнадзор не выступал с официальными заявлениями на этот счет.

Пользователи в России уже второй день жалуются на сбои в работе Telegram.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что в парламенте вопрос замедления Telegram не обсуждался. Депутат добавил, что Роскомнадзор может начать блокировку, если у него будут претензии к мессенджеру по законодательной базе.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp и Telegram. Ведомство утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

В конце декабря СМИ писали, что скорость работы WhatsApp в России снизилась на 70-80%. В Роскомнадзоре тогда заявили, что «продолжают последовательно вводить ограничительные меры» против мессенджера. В январе уже появлялись сообщения о том, что РКН начал вводить ограничения против Telegram, но тогда ведомство это официально отрицало. В Госдуме заявляли, что Telegram замедляют из-за того, что мессенджер недостаточно сотрудничает с властями РФ.

«Мы тут в России живые и хотим, чтобы наши права соблюдались» Группа из 42 россиян подала коллективный иск к властям из-за блокировки звонков в телеграме и вотсапе. На что они рассчитывают?

