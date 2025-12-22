РБК: скорость работы WhatsApp в России снизилась на 70-80%

Замедление WhatsApp в России набирает обороты — с 22 декабря скорость работы мессенджера снизилась на 70-80%, пишет РБК со ссылкой на источник на телеком-рынке.

Собеседник агентства отметил, что операторы связи не имеют отношения к замедлению работы WhatsApp.

Телеграм-канал «ЗаТелеком» подтверждает, что ограничение работы WhatsApp достигает 70%.

В Роскомнадзоре эту информацию пока не комментировали.

22 декабря пользователи в России вновь пожаловались на сбои в работе WhatsApp. По данным сервиса «Сбой.рф», с начала дня зафиксированы более 2200 жалоб на проблемы с доступностью мессенджера. Основные жалобы поступают из Москвы, Петербурга и Подмосковья.

Сервис Downdetector фиксирует, что пользователи жалуются на некорректную работу оповещений, невозможность отправить сообщения, сбои мобильного приложения и сайта WhatsApp.

Роскомнадзор с августа 2025 года блокирует звонки в WhatsApp и Telegram. В конце ноября РКН объявил, что продолжает последовательно вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp, поскольку мессенджер нарушает российское законодательство. Пресс-служба ведомства утверждала, что мессенджер используют для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать