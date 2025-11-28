Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp

Роскомнадзор объявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp, поскольку мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщила пресс-служба РКН.

Ведомство предупредило, что мессенджер будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования законодательства.

РКН также рекомендовал россиянам «переходить на национальные сервисы».

Утром 28 ноября пользователи из России в очередной раз сообщали о сбоях в работе WhatsApp.

В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram.

В конце октября РКН, комментируя сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России, заявлял, что принимает меры по «частичному ограничению работы иностранных мессенджеров для противодействия преступникам». Как утверждали в ведомстве, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, при этом требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы.

