Российские пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Большинство жалоб — из Москвы
Утром 28 ноября пользователи из России пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Это следует из данных сайтов Сбой.рф и Downdetector.
За ночь и утро, по данным «Сбой.рф», поступили более тысячи жалоб на работу мессенджера. 39% жалоб пришли от пользователей из Москвы, еще 17% — из Санкт-Петербурга.
Пользователи рассказывают, что у них не отправляются сообщения, фото и видео долго загружаются.
В конце октября Роскомнадзор, объясняя сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России, заявил, что принимает меры по «частичному ограничению работы иностранных мессенджеров для противодействия преступникам». Как заявили в ведомстве, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, при этом требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы.
В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин писал в ноябре, что блокировка WhatsApp в России является «вопросом времени».