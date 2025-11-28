Утром 28 ноября пользователи из России пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Это следует из данных сайтов Сбой.рф и Downdetector.

За ночь и утро, по данным «Сбой.рф», поступили более тысячи жалоб на работу мессенджера. 39% жалоб пришли от пользователей из Москвы, еще 17% — из Санкт-Петербурга.

Пользователи рассказывают, что у них не отправляются сообщения, фото и видео долго загружаются.

В конце октября Роскомнадзор, объясняя сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России, заявил, что принимает меры по «частичному ограничению работы иностранных мессенджеров для противодействия преступникам». Как заявили в ведомстве, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, при этом требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы.

В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин писал в ноябре, что блокировка WhatsApp в России является «вопросом времени».

