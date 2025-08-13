Роскомнадзор официально объявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp

В России «частично ограничивают» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

Роскомнадзор, ссылаясь на данные правоохранительных органов и обращения граждан, утверждает, что эти мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Требования о «принятии мер противодействия» владельцы мессенджеров проигнорировали, говорится в сообщении РКН.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — добавили в ведомстве.

В свою очередь в Минцифры заявили, что доступ к звонкам в Telegram и WhatsApp восстановят, после того как мессенджеры выполнят требования российского законодательства. Ведомство считает, что ограничение звонков в этих приложениях положительно повлияет на снижение числа звонков от мошенников.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков в мессенджерах 10-11 августа 2025 года.

Незадолго до этого Forbes со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что «большая четверка» крупнейших операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. По информации журналистки Ксении Собчак, операторы выступили с этой инициативой в конце мая на стратегической сессии по развитию отрасли связи. Они аргументировали свое предложение в частности тем, что это предотвратит возможную блокировку мессенджеров, «потому что будут сняты основные претензии силовиков».

Читайте также

В России перестают работать звонки в вотсапе и телеграме. Что делать, чтобы оставаться на связи в этих мессенджерах? 6 карточек