Пользователи WhatsApp и Telegram в России пожаловались, что у них не работают видеозвонки. Операторы предлагали запретить звонить в зарубежных мессенджерах

Пользователи WhatsApp и Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджеров, свидетельствуют данные сервиса Downdetector (здесь и здесь).

Число жалоб резко выросло за последние сутки. Большинство из них связаны с проблемами соединения во время видеозвонков.

Ранее стало известно, что «большая четверка» крупнейших операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Первой об этом сообщила 9 августа Ксения Собчак, а на следующий день Forbes со ссылкой на источник в правительстве.

По данным Собчак, операторы выступили с этой инициативой в конце мая на стратегической сессии по развитию отрасли связи. Они аргументировали свое предложение в частности тем, что это предотвратит возможную блокировку мессенджеров, «потому что будут сняты основные претензии силовиков».

Еще один аргумент заключался в том, что блокировка звонков позволит решить проблему кибермошенничества. Источник Forbes в одном из крупных банков утверждает, что финансовые организации поддерживают инициативу мобильных операторов по блокировке звонков с неизвестных номеров в мессенджерах.

В проекте «На связи» заявили, что сбой в работе Telegram, на который пожаловались пользователи, «не выглядит случайным», учитывая, что операторы связи предлагают ограничить звонки в мессенджерах, пишет «Агентство».

Z-блогер Анастасия Кашеварова, которая в конце июля заявила, что власти собираются заблокировать мессенджер WhatsApp с 1 августа, написала: «Блокировка WhatsApp началась. Потихоньку, но началась. Звонки через мобильный интернет на мессенджере не всегда проходят. Видимо, пока только пробуют». Она также упомянула предложение мобильных операторов запретить звонки в зарубежных мессенджерах и пообещала, что «скоро будут у пользователей проблемы со звонками в WhatsApp и Telegram».