Пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что 1 августа в России заблокируют WhatsApp. В Госдуме назвали это «нелепым вбросом»

Мессенджер WhatsApp должны были заблокировать в России еще 1 июля, но сдвинули этот срок на 1 августа. С таким утверждением 27 июля выступила российская пропагандистка Анастасия Кашеварова.

По ее словам, у мессенджера есть защитники и лоббисты, которые не понимают, что «поток информации исходящий и входящий через мессенджер сильно бьет по России». Она утверждает, что «кибермошенники из дата-центров Днепропетровска и Киева» пользуются WhatsApp.

«WhatsApp один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на было узнано противником через WhatsApp, сколько погибших. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника», — написала она в другом своем посте.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Газетой.ру» заявил, что информация о блокировке WhatsApp — «очередной нелепый вброс выходного дня», который «зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги». Он добавил, что «слухи комментировать не будет».

Позже он написал в своем телеграм-канале: «Опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы о WhatsApp… Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников. Всем хорошего вечера!»

17 июля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о том, как дополнительно ограничить использование программного обеспечения из стран, объявленных в России «недружественными». О каком конкретно ПО шла речь, в поручении не уточнялось.

На следующий день замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка». По его словам, мессенджер «с очень большой долей вероятности» попадет в список ПО из недружественных стран, который правительство должно разработать по поручению Путина. Горелкин добавлял, что «всем понятно», кто станет претендентом на долю WhatsApp — это национальный мессенджер Max, который разрабатывает VK.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у WhatsApp, как и у других сервисов, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. «Все законы должны выполняться», — добавил представитель Кремля.

Два собеседника «Медузы», близких к администрации президента, и источник в Госдуме заявляли, что WhatsApp, скорее всего, заблокируют в России. «99%, что это случится. 1% оставим на „мало ли что“», — говорил один из собеседников.

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